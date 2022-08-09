صحيفة أمريكية تتحدث عن مراسم عاشوراء وتأثير الأزمة السياسية

2022/08/09 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، مراسم العاشر من شهر محرم في العراق، مشيرة إلى الأجواء المميزة والطقوس الشهيرة.ونقلت الصحفية تقريراً أعدته وكالة “أسوشيتد برس”، يشير إلى الأجواء السياسية المضطربة المتزامنة […]

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