المرور العامة: حركة السير والمرور جرت بانسيابية في كربلاء المقدسة

2022/08/09 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، انسيابية حركة السير والمرور في كربلاء المقدسة.

وقالت المديرية في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “مدير المرور اللواء الحقوقي طارق الربيعي، أشرف على خطة إركاب الزائرين الكرام بعد انتهاء مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة كربلاء المقدسة، بغية عودتهم الى محافظاتهم بسهولة وانسيابية”.

وأضافت، أن “حركة سير المرور في المحافظة تسير بانسيابية”.

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