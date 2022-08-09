الجزائر.. السجن لـ

2022/08/09 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة استئناف جزائرية، الثلاثاء، حكما بسجن مؤثرَين جزائرَيين على شبكات التواصل الاجتماعي عاما واحدا، مع ضرورة قضاء نصف مدة العقوبة، في قضية احتيال على طلاب جزائريين، بحسب وسائل إعلام محلية.

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