تويتر يحجب حساب وزارة الخارجية الروسية

2022/08/09 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “تويتر” حجب حساب الوزارة باللغة الإنكليزية...

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