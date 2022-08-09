2022/08/09 | 19:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرقد الطاهر استقبل خلال الأيام العشرة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العلوية المقدسة: استقبلنا أكثر من 6 ملايين زائر خلال أيام محرم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العلوية المقدسة: استقبلنا أكثر من 6 ملايين زائر خلال أيام محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).