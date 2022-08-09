2022/08/09 | 19:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: ارتفعت مؤشرات البورصة السعودية والإماراتية بنهاية تعاملات الثلاثاء، لتكتسي شاشات تداولها باللون الأخضر مع توالي الإفصاح عن النتائج الفصلية للشركات وعودة انتعاش أسعار النفط الخام بعد انخفاض حاد بالجلسة السابقة، فيما تعرضت باقي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاسب النفط تُنعش بورصات السعودية والإمارات.. و"قطر" تتصدر التراجعات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكاسب النفط تُنعش بورصات السعودية والإمارات.. و"قطر" تتصدر التراجعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).