المنافذ الحدودية تستكمل إجراءات استقبال زوار أربعينية الإمام الحسين “عليه السلام”

2022/08/09 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات استقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في منفذ المنذرية الحدودي بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة.وذكر بيان للهيأة وتلقته ايرث نيوز، انها “شرعت بإجراءات استقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في منفذ المنذرية الحدودي بالتنسيق مع المحافظة وقيادة عمليات ديالى وقيادة الشرطة في […]

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