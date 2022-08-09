كم يبلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن؟

2022/08/09 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأردني خير ابو صعيليك، "عمق العلاقات التاريخية التي تربط الاردن والعراق".

وأضاف أبو صعيليك خلال لقاء اللجنة اليوم بوفد يمثل مجلس الاعمال العراق لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بحسب موقع مجلس النواب الأردني، أن "هناك استثمارات نوعية وكبيرة للعراقيين في المملكة، مثمنا "تلك الاستثمارات في رفد الاقتصاد (الأردني)".

واشار الى ان "هناك شراكة حقيقية بين الاقتصاد النيابية ومجلس الاعمال العراقي"، منوها بذات الوقت انه "سبق للجنة زيارة عدد من رجال أعمال ومسؤولين في بغداد واربيل ، حيث اطلعت على التجربة العراقية في التعامل مع المستثمرين".

من جهته، قال الوفد العراقي، بحسب موقع مجلس النواب الأردني، إن "حجم الاستثمارات العراقية يصل الى 24 مليار دينار أردني فضلا عن 25 مليار دولار أميركي ودائع اجنبية".

واستعرض الوفد، "أبرز ملاحظاته واقتراحاته حول مشروع القانون"، مطالبا "بضرورة تبسيط الاجراءات والانظمة والتعليمات للمستثمر فضلا عن تبسيط التعامل مع النافذة الاستثمارية في المملكة".

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