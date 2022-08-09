محافظ كربلاء المقدسة يعلن نجاح خطة زيارة عاشوراء بأعداد فاقت السنوات السابقة

2022/08/09 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيميأعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، نجاح خطة تأمين زيارة عاشوراء وإعادة فتح الطرق المؤدية لمركز المدينة، مؤكداً أن أعداد الزائرين هذا العام فاقت السنوات السابقة.وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "المحافظة ليس لديها إحصائية بالعدد الكلي للزائرين والأعداد هذا العام هي الأكبر قياساً بالسنوات السابقة"، مشيراً إلى أن "خطة النقل ممتازة وقد دخلت سيارات النقل الخاص الى أقرب نقطة ممكنة من مركز المدينة والآن تم فتح جميع الطرق المؤدية إليه".وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه جميع الوزارات بتقديم الدعم لمحافظة كربلاء لإنجاح الزيارة"، مشيداً بدعم وزارتي الدفاع والداخلية وجميع القوات الأمنية لمساندتها القوات المحلية في المحافظة، ودعم العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية لدورهما الفاعل في إنجاح الزيارة".وطالب الخطابي "وزير الداخلية بزيادة أعداد القوات الأمنية لتتمكن من توفير الحماية للمحافظة"، مبينا أن "المحافظة تحتاج كذلك الى أموال كبيرة لتنفيذ خطط توفير الخدمات لكربلاء وسنطلب ذلك قبل زيارة الاربعين".وتابع، أن "صحة كربلاء أعلنت عن وجود بعض الإصابات جراء التدافع في ركضة طويريج".بدوره أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني خلال المؤتمر الصحفي، أن "هناك جهدا أمنيا واستخباريا كبيرين من قبل قوات الحشد الشعبي لتأمين زيارة عاشوراء".وبخصوص الإجراءات المنفذة لتأمين حدود المحافظة أوضح قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني أن "التأمين يتم بانتشار القوات الأمنية وأيضاً بالاستعانة بالكاميرات الحرارية والتي يبلغ عددها 20 وهي متطورة جداً".وتابع، أنه "كان لتلك الكاميرات دور كبير في إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين بسبب المواصفات التي تتميز بها وخاصة التعرف على الوجوه".

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