الاوقاف النيابية تستغرب من تدخل الصيهود باختيار رئاسة الوقف السني

2022/08/09 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبدت عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية مها الجنابي، الثلاثاء، استغرابها من صدور بيان من نائب رئيس اللجنة محمد الصهيود تجاه اختيار رئيس الوقف السني، مبينا ان اختيار رئيس الوقف يخض لضوابط وموافقة المرجعية السنية.

وقالت الجنابي في بيان تلقته (بغداد اليوم) تلقينا باستغراب بالغ البيان الصادر عن مكتب النائب محمد سعود الصيهود عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن عملية اختيار نائب رئيس اللجنة تتطلب تصويتاً لكي تكون صفة قانونية ورسمية يمكن التعريف بها أمام الجهات الرسمية أو وسائل الاعلام".

واضافت "إننا كذلك نؤشر استغرابنا من استهداف مؤسسة الوقف السني والتدخل بشؤونها مع علم السيد النائب انها مؤسسة ذات حساسية وأهمية ".

واشارت ان "عملية اختيار قيادتها تتم بسياقات قانونية يتعلق بعضها بموافقة المرجعية المؤسسية السنية ( المجمع الفقهي لكبار العلماء".

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