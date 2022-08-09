محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء

2022/08/09 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كربلاء اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء التي تعد الأكبر هذا العام.وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل (بغداد اليوم)، ان "زيارة عاشوراء هذا العام هي الأكبر من حيث أعداد الزائرين وصحة المحافظة سجلت بعض الإصابات خلال أداء مراسم ركضة طويريج".وأضاف ان "الخطة الخاصة بمراسم عاشوراء نجحت ولدينا خطط آنية ومستقبلية لتوفير الخدمات الجيدة للزائرين"، مشيرا الى ان "هناك تعاون كبير بين العتبتين المقدستين والحشد والقوات الأمنية لإنجاح زيارة عاشوراء".ولفت الى ان "هناك توجيه خاص من الحكومة الاتحادية باستثناء المحافظة من انقطاع الكهرباء فضلا عن عمليات أمنية استباقية موجودة خلال زيارة العاشر من محرم الحرام"، مبينا انه "لاتوجد إحصائية دقيقة لأعداد زيارة عاشوراء هذا العام لكنها فاقت الأعوام السابقة".

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