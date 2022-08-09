خبير يتحدث عن خسارة العراق مليوني دولار يومياً.. اين تذهب؟

2022/08/09 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى كشف الخبير في مجال الطاقة لؤي علي، اليوم الثلاثاء، عن خسارة العراق يوميا مايقرب من مليوني دولار جراء تأخر استثمار غاز حقول المنصورية شرق ديالى.

وقال علي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حقول المنصورية شرق ديالى تضم احتياطي هائل للغاز الطبيعي ورغم ابرام عقود مع احد الشركات الصينية من اجل استثماره لكنه لم يحصل اي متغيرات على الارض حتى الان وفق المعلومات".

واضاف، ان "استثمار حقول المنصورية يمكن ان يؤمن احتياجات محطة غازية قريبة من الحصول تنتج اكثر من 600 ميكا واط بالإضافة الى امكانية تزويد محطة بسماية في بغداد بكميات جيدة من الغاز يوميا عبر خط انابيب تحت الارض"، مشيرا الى ان "العراق يخسر 2 مليون دولار يوميا من تأخير استثمار حقول المنصورية والتي تنفق على شراء الغاز المستورد رغم ان وجود احتياطي هائل من الغاز الطبيعي في مناطق عدة من البلاد".

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