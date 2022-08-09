تايوان ترصد عبور 45 طائرة حربية و10 سفن صينية الخط الفاصل

2022/08/09 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولو الدفاع في تايوان إن تايبيه رصدت 45 طائرة حربية و10 سفن صينية كانت تعمل حول مضيق تايوان، وأشاروا إلى عبورها خط الوسط الفاصل بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.

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