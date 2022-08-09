2022/08/09 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آلاف العراقيين يناشدون الأمم المتحدة للنظر بملفاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dKFhxU9a6_U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آلاف العراقيين يناشدون الأمم المتحدة للنظر بملفاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آلاف العراقيين يناشدون الأمم المتحدة للنظر بملفاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).