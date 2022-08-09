2022/08/09 | 20:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على امرأة سرقت 204 ملايين دينار من منزل واحرقته في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/09 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على امرأة سرقت 204 ملايين دينار من منزل واحرقته في البصرة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على امرأة سرقت 204 ملايين دينار من منزل واحرقته في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).