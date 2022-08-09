شاهد بالفيديو.. أكثر من مليونِ نازحٍ ما يزالون خارج مناطقهم، بعد خمس سنوات من الحرب وملفات أخرى في نشرة الـ 8

2022/08/09 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SPX9V4VP_Z8

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