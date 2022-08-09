لاتخجلو من عاشوراء...

2022/08/09 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حميد مهدي النجار

يعرف القريبين مني شدتي في نقد طقوس

عاشوراء..



كنت انطلق مرة من أن ذلك:

توهينا للمذهب او توهينا للتشيع او

توهينا للوسط والجنوب،أو توهينا

للعراقيين، حسب توجهاتي الفكرية...



كنت

انصت

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