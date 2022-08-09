2022/08/09 | 21:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تصدر العراق، قائمة أعلى مدن العالم حرارة، فيما كانت محافظة البصرة هي الأولى من بين...

ظهرت المقالة البصرة تفوز بالمركز الأول في تصنيف دولي لدرجات الحرارة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تفوز بالمركز الأول في تصنيف دولي لدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تفوز بالمركز الأول في تصنيف دولي لدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).