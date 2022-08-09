2022/08/09 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رغم محاولة الممثلة المصرية زينة بشكل دائم إخفاء صور ولديها التوأم عز الدين وزين الدين عن الإعلام والسوشيال ميديا، وذلك بسبب الخلافات وقضايا إثبات النسب والنفقة التي واجهتها مع والد الطفلين الممثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم محاولات الاخفاء..



الكشف عن أول صورة واضحة لتوأم زينة وأحمد عز المركز الخبري الوطني.

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