2022/08/09 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،اليوم الثلاثاء، إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تهبط لأدنى مستوى المركز الخبري الوطني.

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