محافظ الديوانية يكشف عن كواليس اجتماعه مع الغانمي واهم الملفات المطروحة

2022/08/09 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير الشعلان، الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعه بوزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زياته المحافظة، مبينا ان الغانمي كشف عن خططة لمكافحة تعاطي المخدرات.

وقال الشعلان في حديث لـ(بغداد اليوم ) ان " وزير الداخلية عثمان الغانمي غادر اليوم محافظة الديوانية بعد ان زارها عصرا لمناقشة الوضع الأمني بالمحافظة".

واضاف ان "ملفات عديدة مهمة تمت مناقشتها مع الغانمي منها ملف المخدرات واليات اعداد الخطط لمكافحة هذا الأمر حيث اكد وزير الداخلية بين ان هناك خطة اتحادية اعدتها الوزارة مبينا ان "هذا الملف شائك ويجري العمل على مكافحته".

وبين الشعلان أن "الديوانية محافظة صغيرة وفقيرة وبالتالي تحتاج إلى استقرار أمني حتى يبقى المواطن يعيش دون أي مشاكل سيما وانه يعتاش على قوته اليومي واي خلل يعني زيادة وضع المحافظة سوء اكثر".

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