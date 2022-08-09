بدر النيابية تلمح الى حوارات مباشرة مرتقبة مع التيار الصدري

2022/08/09 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء، عزمها فتح حوار مباشر مع التيار الصدري في الوقت القريب من أجل حسم الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ اشهر طويلة.وقال النائب عن الكتلة كريم عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مساعي فتح باب الحوار من جديد ما بين التيار الصدري والاطار التنسيقي مستمرة ومتواصلة وقريباً جداً سيتم إعادة هذا الحوار من أجل حسم الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ اشهر طويلة".وبين عليوي انه "لا يمكن بقاء هذا الازمة السياسية دون حلول وحوار وتفاوض، ولهذا الحوار سيعود قريباً"، مشيرا الى ان "الجميع يعرف جيداً انه لا حلول دون الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على مرحلة المقبلة".

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