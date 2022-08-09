2022/08/09 | 21:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهمة سرقت أكثر من 200 مليون دينار من داخل دار بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/09 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمة سرقت أكثر من 200 مليون دينار من داخل دار بالبصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمة سرقت أكثر من 200 مليون دينار من داخل دار بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).