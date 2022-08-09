المباشرة ببناء

2022/08/09 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الحكومة المحلية في أربيل، الثلاثاء، الشروع ببناء "أطول" برج سكني على مستوى العراق.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو خلال مؤتمر صحفي حضره العديد من المسؤولين المحليين في المحافظة للإعلان عن المشروع، بحسب وكالة "شفق نيوز"، إن "هذا المشروع يُعد مشروعاً مهما جدا في المحافظة لانه الأطول على مستوى العراق".

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة محمد برادوستي في تصريح لوكالة "شفق نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المشروع سيتم الانتهاء منه في غضون اربع سنوات ويبلغ طوله 210 أمتار والذي يُعد الاطول في العراق ويتضمن 52 طابقاً".

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