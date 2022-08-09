صلاح الدين.. العثور على مخلفات حربية لعصابات داعش في مكحول

2022/08/09 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن قائد الشرطة في محافظة صلاح الدين اللواء قنديل خليل محمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، العثور على مخلفات حربية تابعة لعصابات داعش الارهابية خلال عمليات تفتيش في منطقة مكحول التابعة لقضاء بيجي.وأوضح الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)،أان "قوة مشتركة من قسم شرطة بيجي بصحبة خبير متفجرات القسم ومفرزة من مكتب الاستخبارات والأمن في قضاء بيجي ومفرزة من مكتب الأمن الوطني في القضاء، إضافة الى مفرزة من استخبارات وامن قيادة عمليات صلاح الدين، وأخرى من مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب قضاء بيجي نفذت واجب تفتيش في قرية الحليوات بمنطقة مكحول التابعة الى قضاء بيجي".وأضاف، "تم خلال عمليات التفتيش العثور على حزامين ناسفين وجلكان بسعة 30 لترا يحتوي على مادة السيفور إضافة الى رمانة يدوية"، مؤكدا "تفجير جميع المواد بنفس المكان وعودة افراد القوة من دون حوادث تذكر".

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