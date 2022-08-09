2022/08/09 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تأتي ذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)، لتطرح تساؤلات حول مصير الأزمة السياسية بين القوى الشيعية، التي تتمسك بثورة الحسين وعاشوراء، وفيما أشار الإطار التنسيقي إلى قرب حل الخلافات وبدء حوار مع التيار الصدري، بعد أخذ العِبر من عاشوراء، رفض التيار الصدري التعليق على هذا الأمر أو الإدلاء بأي تصريح.وقال القيادي في […]

ظهرت المقالة الإطار يتمسك بعاشوراء لحل الخلافات..



والتيار يرفض التعليق أولاً على ايرث نيوز.

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