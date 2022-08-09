توب 5: عملية إسرائيلية في الضفة.. ومطالب بإلغاء منع سفر نشطاء سعوديين

2022/08/09 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عملية إسرائيل في الضفة الغربية، ومقتل 3 بينهم إبراهيم النابلسي، وتهديد حسن نصرالله إسرائيل بـ"قطع اليد" التي ستمتد إلى نفط لبنان وغازه البحري، وأسباب مداهمة الـFBI منتجع ترامب، مرورًا بحملة منظمة العفو الدولية لمطالبة الملك سلمان بإلغاء قرارات منع سفر نشطاء وأفراد أسرهم، وصولا إلى انفجارات في محيط قاعدة جوية روسية في القرم...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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