"الصحة العالمية" تندد باعتداءات على القرود بسبب "جدري القردة"

2022/08/09 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن مرض جدري القردة المنتشر في كل أنحاء العالم لا علاقة له بالقرود، بعد الإبلاغ عن تعرض هذه الحيوانات للاعتداء في البرازيل.

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