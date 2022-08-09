2022/08/09 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dmpmP_csvYk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يقسم اليمين: لن يحكم فينا الفاسد | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يقسم اليمين: لن يحكم فينا الفاسد | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).