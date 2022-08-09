خبراء روس: لن يتم إغلاق المصانع أو مصاهر المعادن بسبب قيود التصدير

2022/08/09 | 21:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صرح فيكتور سيمينوف، المدير العام للمعهد المركزي لبحوث المعادن الحديدية الروسي "باردين"، اليوم الثلاثاء، بأن الحظر المفروض على توريد المنتجات المعدنية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي لن يستلزم إغلاق المصانع في البلاد.وقال سيمينوف لوكالة أنباء …

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