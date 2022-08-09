ائتلاف المالكي: لا انتخابات مبكرة أو حل للبرلمان دون تحقيق شروطنا - عاجل

2022/08/09 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، صعوبة اجراء أي انتخابات برلمانية جديدة دون تحقيق عدد من الشروط.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم) ان "الذهاب نحو الانتخابات المبكرة يتطلب تحقيق عدد من الشروط ودون تحقيق تلك الشروط صعب جداً اتخاذ هكذا خطوة خلال المرحلة المقبلة".

وبين الحمامي انه "من ضمن تلك الشروط إعادة جلسات البرلمان للاتفاق على قضية الانتخابات المبكرة من خلال تعديل قانون الانتخابات واجراء تغييرات في المفوضية وتشكيل حكومة جديدة، تكون هي مكلفة بمهام اجراء الانتخابات المبكرة، ودون ذلك لا يمكن اجراء العملية الانتخابية".

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