بايدن يوقع على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

2022/08/09 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة وقع رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على انظمام السويد وفنلندا الى حلف النيتو.وقال بايدن ان "فنلندا والسويد قررتا الانضمام للنيتو لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في العالم بأسره وسأصادق على انضمامهم لأقوى حلف في العالم لمواجهة معا أي اعتداء أو تهديد بالاعتداء".وأضاف بايدن: "علينا أن نردع المخاطر قبل أن تلحق الضرر بشعوبنا وشركائنا"، مشيرا الى ان "السويد وفنلندا ليدهما جيشان قويان والدولتان تستوفيان كل متطلبات النيتو".وأفاد ان "هذا العام سنتخذ خطوات تجعل بلدنا أكثر قوة ومع حلفائنا وشركائنا سنرسم المستقبل الذي نريد أن نراه"، مبينا ان "قوة النيتو والتزام الولايات المتحدة بالحلف أقوى من السابق".وتابع ان "أبواب النيتو مفتوحة لكل الدول التي تستوفي شروط الانضمام إليه"، موضحا ان "بوتين كان يريد تقويض النيتو لكنه حصل على عضوين جديدين في الحلف".

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