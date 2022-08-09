موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق - عاجل

2022/08/09 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "درجات الحرارة دائما ستكون في تذبذب خلال هذه الفترة حيث شهدت مناطق العراق الجنوبية انخفاضا في درجات الحرارة إبتداءً من يوم أمس بفارق درجتين او درجة".

وأضاف أنه "فقط محافظة البصرة سجلت اليوم درجة حرارة 50 بينما بلغت 53 قبل يومين كما ان الناصرية سجلت درجة حرارة بلغت 48 الى 49".

وبين أن "العراق تأثر في منتصف شهر تموز بجمرة القيظ التي تستمر الى الثلث الاول من شهر اب".

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