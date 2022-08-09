2022/08/09 | 22:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق،
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بقيادة المدرب عماد محمد، استدعاء 5
لاعبين من المحترفين في أوروبا
وأستراليا، لقائمة أسود الرافدين التي
تستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة
لكأس آسيا، التي ستنطلق الش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب شباب العراق:وجهنا الدعوة لخمسة محترفين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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