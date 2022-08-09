منتخب شباب العراق:وجهنا الدعوة لخمسة محترفين

2022/08/09 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق،

بقيادة المدرب عماد محمد، استدعاء 5

لاعبين من المحترفين في أوروبا

وأستراليا، لقائمة أسود الرافدين التي

تستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة

لكأس آسيا، التي ستنطلق الش

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