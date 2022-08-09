2022/08/09 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

الحكام الظلمة على مدى التأريخ لا

يجدون بداً من اذلال شعوبهم والاستخفاف

بهم ليطيعوهم وهي سنن بشرية تكررت

وتتكرر على طول التأريخ لذلك قال تعالى

بحق فرعون {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم من الباكين على الحسين عليه السلام هم على نهج يزيد؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم من الباكين على الحسين عليه السلام هم على نهج يزيد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).