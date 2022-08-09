بالوثيقة.. شركة بوابة عشتار تسقط الدعوى المقامة ضد مصرف الرافدين في ايار 2021

2022/08/09 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “بوابة عشتار”، مساء الثلاثاء، إسقاط الدعوى القضائية المقامة ضد مصرف الرافدين، وفيما اسقطت الغرامة المالية البالغة 600 مليون دولار عن المصرف.ويوم أمس الإثنين، أصدر مصرف الرافدين،، توضيحاً بشأن قرار […]

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شركة بوابة عشتار تسقط الدعوى المقامة ضد مصرف الرافدين في ايار 2021 المركز الخبري الوطني.

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