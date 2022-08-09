محمد رمضان يسخر من فنانة مصرية قديرة.. ما القصة؟

2022/08/09 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سخر النجم المصري محمد رمضان، من تراجع مواطنته الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، عن تصريحات سابقة لها هاجمته فيها.وكتب محمد رمضان عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” منشوراً وجّه خلاله رسالة إلى “سميرة”، قال خلالها: “يااااه أخيرا يا أستاذة..أنا قلبي هيوقف من الفرحة..بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم”.وجاءت تدوينة […]

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