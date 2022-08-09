الإعلام والاتصالات: مشاركة أكثر من 197 مؤسسة إعلامية خلال زيارة عاشوراء

2022/08/09 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، عن احصائية حول نشاطاتها في قطاعات الإعلام والاتصالات خلال زيارة عاشوراء، فيما أشارت إلى أن مشاركة أكثر من ١٩٧ مؤسسة إعلامية و٤٠ فريقاً لضمان جودة الاتصالات خلال الزيارة.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المؤسسات الإعلامية العراقية والاجنبية نقلت أحداث زيارة عاشوراء بمهنية وحرفية عاليتين تعكسان مسؤوليتها الاجتماعية والاخلاقية، مع تأكيد الهيئة على اهمية الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي".وأضاف البيان، أنه "وفقاً للاحصائيات التي اعدتها هيئة الإعلام والاتصالات من خلال غرفة العمليات الخاصة بزيارة عاشوراء فإن أكثر من ١٩٧ مؤسسة إعلامية بينها ٧٨ قناة فضائية اشتركت في تغطية الزيارة في مدينة كربلاء وحدها ورافقها في نشاطها الميداني ٢٢ سيارة نقل مباشر SNG، فضلاً عن مشاركة قرابة الـ٣٠٠ إعلامي بينهم عرب واجانب نقلوا تغطيات ميدانية من المدينة المقدسة".وتابع، "كما عملت الكوادر الفنية للهيئة وضمن غرف العمليات المشتركة مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق على تحسين كفاءة التغطية وسعات الشبكات الخلوية من خلال تخصيص القنوات الترددية الاضافية ونصب الابراج المتنقلة المؤقتة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في معدلات الاستخدام بما يضمن تقديم خدمات اتصالية ذات جودة عالية."وأوضح، أنه "بحسب غرفة العمليات المركزية لهيئة الإعلام والاتصالات وبدءاً من يوم السابع من المحرم وحتى ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء فإنه تم وبصورة آنية حل ٥٥٧ مشكلة في الاتصالات مع تنفيذ ١٦ جولة للرصد الراديوي و ٣٢ جولة مشتركة بين الكوادر الفنية للهيئة وشركات الاتصالات العاملة في المحافظة لفحص جودة خدمات شبكات الهاتف النقال، وبلغ العدد الاجمالي للفرق الجوالة ٤٠ فريقاً".

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