2022/08/09 | 23:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة "بوابة عشتار" تتنازل عن الدعوى ضد مصرف الرافدين وتُسقط الغرامة الباهظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/09 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة "بوابة عشتار" تتنازل عن الدعوى ضد مصرف الرافدين وتُسقط الغرامة الباهظة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة "بوابة عشتار" تتنازل عن الدعوى ضد مصرف الرافدين وتُسقط الغرامة الباهظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).