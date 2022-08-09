نجاح الخطة الامنية الخاصة بتأمين ذكرى مراسيم عاشوراء في كركوك

2022/08/09 | 23:19 - المصدر: قناة التغيير

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بعد نجاح الخطة الامنية في عموم محافظة كركوك والخاصة بتأمين مراسيم عاشوراء قائد شرطة محافظة كركوك والمنشات اللواء (كاوه غريب عبدالرحمن) يوجه شكره وتقديره العاليين الى القوات الامنية والاستخباراتية والى كافة الضباط والمراتب في مختلف الصنوف و كل من ساهم في حماية وتأمين المواكب والمشاركين في احياء ذكرى عاشوراء.

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