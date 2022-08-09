بوابة عشتار تُخاطب مصرف الرافدين.. تعهد بإسقاط الغرامة (وثيقة)

2022/08/09 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة "بوابة عشتار" للنظم، أنها تتعهد باسقاط الدعوى المقامة بحق مصرف الرافدين، وابطال حكم الغرامة تجاه المصرف بدون أي شرط.



وأوضحت الشركة في خطاب موجّه إلى مدير مصرف الرافدين، أن "الاتفاق على الشرط الجزائي بقيمته الحالية كان في حالة الفسخ المتعمد او بحالة الاخلال ببنود العقد، ونؤكد لم ولن يكون هدف الشركة المبلغ ولم يتم استلام دينارا واحدا من هذه القضية ولا حاجة لنا فيه".وبيّنت، أن "السبب الرئيسي من الشرط الجزائي هو التخوف من خسارة الاستثمارات وتخوفا من الترهيب على ادارة المصرف من شركات تنوي احتكار السوق لوقف استمرارية العقد، أي أن المبلغ لم يكن الا حماية للشركة".





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