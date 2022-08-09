2022/08/09 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت المخابرات التركية، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بعنصر بارز في حزب العمال الكردستاني.

وبحسب تقرير صحيفة "ديلي صباح" التركية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فقد "كان آزاد ياندي ، الملقب بـ (سورو آمد) ، من بين سبعة عناصر تم تحييدهم في عملية نفذتها وكالة المخابرات الوطنية التركية في منطقة غارا العراقية، وفقًا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام".

وأضاف أن "ياندي كان مسؤولاً عن الخدمات اللوجستية للجماعة في منطقة غارا".

وتابع: "في غضون ذلك ، قضى الجيش التركي على سبعة عناصر من وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، أثناء محاولتهم مهاجمة الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا والتسلل إليها عبر محافظة ماردين، بحسب وزارة الدفاع الوطنية".

واشارت الصحيفة الى أنه "منذ عام 2016، أطلقت أنقرة ثلاث عمليات ناجحة عبر حدودها في شمال سوريا وشمال العراق لمنع تشكيل ممرات للحزب وتمكين التوطين السلمي للسكان: درع الفرات (2016) وغصن الزيتون (2018) وربيع السلام(2019)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على الاراضي العراقية.. المخابرات التركية تطيح بعنصر بارز في حزب العمال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على الاراضي العراقية.. المخابرات التركية تطيح بعنصر بارز في حزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).