2022/08/09 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلن "واتساب" أنه سيقدم لمستخدميه، انطلاقا من هذا الشهر، 3 ميزات جديدة مرتبطة بالخصوصية، وذلك بهدف منحهم قدرة أكبر على التحكم بخصوصيتهم داخل التطبيق الشهير للتراسل الفوري.

وسيتيح واتساب لمستخدميه إمكانية مغادرة المجموعات دون إعلام بقية الأعضاء، حيث سيتم إخبار مشرفي المجموعة فقط، كما سيصبح بإمكان المستخدمين تحديد من بإمكانه رؤيتهم "online" أو "متصل الآن".

أما الميزة الثالثة، والتي أشار واتساب إلى أنه سيطلقها قريبا دون تعيين تاريخ محدد، فهي حظر لقطات الشاشة (screenshots) للرسائل التي تُعرض لمرة واحدة، أي تلك المرسلة من خلال وضع "view once messages".

ميزات لإرضاء المستخدمين

ويقول عبد المنعم عبد الله، وهو أخصائي تطوير تطبيقات ومواقع، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه بات واضحاً أن هناك تسارعاً في وتيرة طرح واتساب للميزات الجديدة بهدف تلبية طلبات المستخدمين، وذلك على ما يبدو خوفاً من تكرار السيناريو الذي حصل مع فيسبوك بعد ظهور تطبيقات منافسة مثل تيك توك.

وبحسب عبد الله، فإن الميزة الأبرز هي منع المستخدمين من أخذ لقطات screenshots للصور والفيديوهات المُرسلة بوضع "view once messages"، لافتاً إلى أنه بمجرد دخول هذه الميزة للتطبيق يعني أن هناك "كسراً للقواعد" من قبل إدارة واتساب، التي لطالما رفضت طرح هكذا ميزة، ولكنها أرادت الآن أن تؤكد للمستخدمين أن خصوصيتهم أهم من قواعدها السابقة.

ويضيف عبد الله أن واتساب قد أعلن أنه سيعلم المستخدمين كيف سيستفيدون من الميزات الثلاث، من خلال حملة توضيحية سيطلقها قريباً.

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