2022/08/09 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة، الثلاثاء، إنها احتجزت رجلا على صلة بقتل العديد من الرجال المسلمين من أصل جنوب آسيوي في ألباكركي بولاية نيو مكسيكو الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطور بقضية مقتل 4 مسلمين في أميركا.. الشرطة تقبض على المشتبه به) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطور بقضية مقتل 4 مسلمين في أميركا.. الشرطة تقبض على المشتبه به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).