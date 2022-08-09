محافظ كربلاء يحدد مدة الاستثناء الكهربائي وموعد إطلاق

2022/08/09 | 23:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، يوم الثلاثاء، استمرار استثناء المحافظة من القطع المبرمج للكهرباء حتى يوم (13 محرم)، الموافق 11 آب الجاري.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي إن "محافظة كربلاء عملت وبالتنسيق المباشر مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الكهرباء عادل كريم، على استثناء المحافظة من القطع المبرمج، وفعلا تمت الموافقة على هذا الطلب وسيستمر الاستثناء إلى يوم 13 من شهر محرم".

وبيّن، "لكن ما أثّر على المحافظة والعراق بصورة عامة، هو حدوث خلل في محطات توليد المحافظات الجنوبية، وبعد اصلاح هذا الخلل بدأ الوضع يتحسّن تدريجيا".

وأشار إلى أن "قيادة عمليات كربلاء والشرطة وهيئة الحشد الشعبي يبذلون جهودا كبيرة لتأمين الزيارة، كما هناك عمليات استباقية مستمرة"، لافتا إلى أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي أبدى خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة وقيادة العمليات، تفّهمه لحاجة المحافظة الملّحة المتعلقة بزيادة عدد القوات الأمنية من الشرطة والمرور والشرطة النسوية".

من جانب آخر ذكر الخطابي، أن "اعداد المشاركين في الزيارة من داخل وخارج العراق بالملايين، وسيتم اعلان الرقم الدقيق بعد انتهاء الاجراءات الفنية للاحصاء".

وفي معرض رده على سؤال حول تنفيذ المشاريع في المحافظة قال الخطابي، إن "تنفيذ الخطط المتوسطة وبعيدة المدى تحتاج إلى أموال كبيرة وتمويل عالي من الموازنة الاتحادية".

وفيما يخص التسهيلات الحكومية أوضح الخطابي، أن "مجلس الوزراء لم يطلق مبالغ الطوارئ لزيارة عاشوراء، وسيتم صرفها في الزيارة الأربعينية على اعتبار أن هذه الزيارة ستمتد إلى أكثر من أسبوعين، ما يتطلب مبالغ وإمدادات كبيرة".

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