الأوربي‭ ‬ينتظر‭ ‬ردا‭ ‬سريعا من‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬بشأن‭ ‬النووي

2022/08/09 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا‭ ‬تطلق‭ ‬قمراً‭ ‬اصطناعيا‭ ‬إيرانيا الماتي‭ (‬كازاخستان‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬ينتظر‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬ردا‭ ‬‮«‬سريعا‮»‬‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬‮«‬نهائي‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬لإيران‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد،‭ ‬بيتر‭ ‬ستانو،‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ […]

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