2022/08/09 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا تطلق قمراً اصطناعيا إيرانيا الماتي (كازاخستان)- (أ ف ب) – بروكسل- الزمان أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إنه ينتظر من طهران وواشنطن ردا «سريعا» على نص «نهائي» يهدف إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي لإيران. وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، بيتر ستانو، للصحافيين في بروكسل «لم يعد هناك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوربي ينتظر ردا سريعا من واشنطن وطهران بشأن النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوربي ينتظر ردا سريعا من واشنطن وطهران بشأن النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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