2022/08/09 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أربعة قتلى جراء قصف مسيّرة تركية في مناطق الحركة الكردية بسوريا بيروت- انقرة – الزمان قتل أربعة أشخاص على الأقل الثلاثاء جراء استهداف مسيَّرة تركية محيط مستشفى في مدينة القامشلي الواقعة تحت نفوذ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان فيما يزور وفد تركي واشنطن الأسبوع المقبل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد تركي الى واشنطن لمناقشة صفقة اف ١٦ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد تركي الى واشنطن لمناقشة صفقة اف ١٦ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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