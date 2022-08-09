وفد‭ ‬تركي‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬لمناقشة‭ ‬صفقة‭ ‬اف ١٦ ‬

2022/08/09 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة‭ ‬قتلى‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬مسيّرة‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحركة‭ ‬الكردية‭ ‬بسوريا بيروت‭- ‬انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬مسيَّرة‭ ‬تركية‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬نفوذ‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان فيما‭ ‬يزور‭ ‬وفد‭ ‬تركي‭ ‬واشنطن‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ […]

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