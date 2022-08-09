المسلمون الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء في العراق

2022/08/09 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬احيا‭ ‬المسلمون‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬يوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬محرم‭ ‬مع‭ ‬توافد‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وخارجه‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬حيث‭ ‬مرقد‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬حفيد‭ ‬النبي‭ ‬محمد،‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬زيارتها‭ ‬رمزية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭.‬ في‭ ‬محيط‭ ‬مرقدي‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬والعباس‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العراق،‭ ‬تجمّع‭ […]

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