الشرطة الأمريكية تعلن اعتقال المشتبه به الرئيسي في جرائم قتل 4 مسلمين

2022/08/09 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت شرطة ألباكركي، أكبر مدن نيو مكسيكو، رجلاً تقول إنه "المشتبه به الرئيسي" في مقتل أربعة رجال مسلمين، حسبما قال قائد الشرطة هارولد ميدينا، الثلاثاء.

وكتب ميدينا في تويتر: "تعقبنا السيارة التي يعتقد أنها

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