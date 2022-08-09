2022/08/09 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس أكد مرارا أنه لا مجال للعنف السياسي داخل الولايات المتحدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض بشأن مداهمة منزل ترامب: لا مجال للعنف السياسي في أميركا المركز الخبري الوطني.

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